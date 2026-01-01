Atelier confection d’une bague Origné
Atelier confection d’une bague Origné mardi 27 janvier 2026.
Atelier confection d’une bague
Azais Artisane Origné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-01-27 2026-02-14 2026-02-21 2026-04-04
Participez à un atelier créatif où vous concevez votre propre bague.
2 places disponibles pour les ateliers
– 27 janvier 1 place
– 14 février 2 places
– 21 février 2 places
– 04 avril 1 place
Ces ateliers sont a destination des adultes ou des jeunes à partir de 16 ans.
Dans l’atelier d’Azais Artisane à Origné.
Réservation obligatoire. .
Azais Artisane Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 22 67 50 60 azais.artisane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a creative workshop where you design your own ring.
L’événement Atelier confection d’une bague Origné a été mis à jour le 2026-01-23 par SUD MAYENNE