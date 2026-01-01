Atelier confection d’une bague

Azais Artisane Origné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-02-14 2026-02-21 2026-04-04

Participez à un atelier créatif où vous concevez votre propre bague.

2 places disponibles pour les ateliers

– 27 janvier 1 place

– 14 février 2 places

– 21 février 2 places

– 04 avril 1 place

Ces ateliers sont a destination des adultes ou des jeunes à partir de 16 ans.

Dans l’atelier d’Azais Artisane à Origné.

Réservation obligatoire. .

Azais Artisane Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 22 67 50 60 azais.artisane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a creative workshop where you design your own ring.

L’événement Atelier confection d’une bague Origné a été mis à jour le 2026-01-23 par SUD MAYENNE