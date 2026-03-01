Atelier-conférence avec Céline Mouchel de la maison Divine Agapé Hub Dinard

Atelier-conférence avec Céline Mouchel de la maison Divine

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre de l’exposition ELLES, afin d’étendre notre découverte des arts, nous avons la joie de vous proposer un Atelier Conférence avec Céline MOUCHEL de la maison DIVINE, créateurs de parfum.

L’odorat est peut-être le plus négligé de nos sens. Il nous offre pourtant un accès immédiat au monde, à nos émotions, à nos souvenirs. En un instant, il nous éveille.

Tout au long du chemin, DIVINE s’efforce de garder son authenticité. Pas de publicité. Beaucoup de rencontres.

Des lettres, des écrits avec les amoureux de la marque.

Et la magie du bouche à oreille.

Ancrage à Dinard, loin des capitales, pour nourrir sa créativité, préserver une inspiration originale, garder l’optimisme intact.

Et avancer le cœur grand ouvert.

Rejoignez-nous le vendredi 27 mars à 18h30 pour une conférence-atelier.

Je vous raconterai les coulisses de la création et vous ferai sentir différentes matières premières.

Un voyage olfactif au sein de la Galerie

Céline Mouchel.

Profitez de cette belle expérience pour découvrir l’Art Olfactif.

Entrée libre .

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 44 58 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier-conférence avec Céline Mouchel de la maison Divine Dinard a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme