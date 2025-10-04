Atelier-conférence : Comment réussir l’adoption de son chien? Maison de l’animal Paris

Atelier-conférence : Comment réussir l’adoption de son chien? Maison de l’animal Paris samedi 4 octobre 2025.

Adopter un chien, c’est un vrai engagement. Besoins, soins, cadre de vie, responsabilités… autant de questions à se poser avant de franchir le pas.

Destiné aux futurs comme aux nouveaux adoptants, cet atelier-conférence vous donnera toutes les clés pour une adoption réussie et responsable :

– comprendre les besoins du chien,

– connaître les aspects médicaux,

– savoir où et

comment adopter de manière responsable,

– et trouver des réponses aux questions que vous vous posez.

Un rendez-vous utile pour bien préparer l’arrivée de votre compagnon à quatre pattes.

Cet atelier-conférence, proposé par la Maison de l’animal, est animé par une

vétérinaire de l’association Vétérinaires Pour Tous (VPT) et par La Société

Protectrice des Animaux (SPA), dans le cadre de la Fête de l’animal en ville.

Tout ce qu’il faut savoir avant d’accueillir un nouveau compagnon.

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h30 à 15h15

gratuit

Tout public.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr