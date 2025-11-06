Atelier conférence Comment se sortir des relations toxiques ? Frazé

Vous êtes dans des relations toxiques et voulez vous en défaire ?

La Passerelle et Eveil Sensible organise un atelier conférence sur Comment se sortir des relations toxiques ? le jeudi 6 novembre 2025 à 19h30.

Inscription obligatoire 5€

2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Are you in a toxic relationship and want to get rid of it?

La Passerelle and Eveil Sensible are organizing a workshop on How to get out of toxic relationships on Thursday, November 6, 2025 at 7:30pm.

Registration required: 5?

German :

Befinden Sie sich in toxischen Beziehungen und wollen diese loswerden?

La Passerelle und Eveil Sensible organisieren am Donnerstag, den 6. November 2025 um 19.30 Uhr einen Konferenz-Workshop zum Thema Wie kann man sich aus toxischen Beziehungen befreien?

Anmeldung erforderlich: 5?

Italiano :

Vi trovate in una relazione tossica e volete liberarvene?

La Passerelle e Eveil Sensible organizzano un seminario su Come uscire dalle relazioni tossiche giovedì 6 novembre 2025 alle 19.30.

Iscrizione obbligatoria: 5?

Espanol :

¿Estás en una relación tóxica y quieres librarte de ella?

La Passerelle y Eveil Sensible organizan un taller sobre Cómo salir de las relaciones tóxicas el jueves 6 de noviembre de 2025 a las 19.30 h.

Inscripción obligatoria: 5?

L’événement Atelier conférence Comment se sortir des relations toxiques ? Frazé a été mis à jour le 2025-10-18 par OTs DU PERCHE