Atelier conférence Comment se sortir des relations toxiques ? Frazé

Atelier conférence Comment se sortir des relations toxiques ?
2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir
Début : 2025-11-06 19:30:00
Vous êtes dans des relations toxiques et voulez vous en défaire ?
La Passerelle et Eveil Sensible organise un atelier conférence sur Comment se sortir des relations toxiques ? le jeudi 6 novembre 2025 à 19h30.
Inscription obligatoire 5€
English :
Are you in a toxic relationship and want to get rid of it?
La Passerelle and Eveil Sensible are organizing a workshop on How to get out of toxic relationships on Thursday, November 6, 2025 at 7:30pm.
Registration required: 5?
German :
Befinden Sie sich in toxischen Beziehungen und wollen diese loswerden?
La Passerelle und Eveil Sensible organisieren am Donnerstag, den 6. November 2025 um 19.30 Uhr einen Konferenz-Workshop zum Thema Wie kann man sich aus toxischen Beziehungen befreien?
Anmeldung erforderlich: 5?
Italiano :
Vi trovate in una relazione tossica e volete liberarvene?
La Passerelle e Eveil Sensible organizzano un seminario su Come uscire dalle relazioni tossiche giovedì 6 novembre 2025 alle 19.30.
Iscrizione obbligatoria: 5?
Espanol :
¿Estás en una relación tóxica y quieres librarte de ella?
La Passerelle y Eveil Sensible organizan un taller sobre Cómo salir de las relaciones tóxicas el jueves 6 de noviembre de 2025 a las 19.30 h.
Inscripción obligatoria: 5?
