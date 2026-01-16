ATELIER CONFÉRENCE ENFANT Aspet

ATELIER CONFÉRENCE ENFANT

AU CENTRE DE LOISIR D'ASPET ALSH INTERCOMMUNAL D'ASPET Aspet Haute-Garonne

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-26

À la découverte de l’Antarctique atelier-conférence pour enfants à Aspet !

Atelier conférence enfant !

Camille Bréant, docteure en climatologie et en glaciologie, animera un atelier-conférence spécialement conçu pour les enfants. Cette conférence, adaptée au jeune public, leur permettra de découvrir l’Antarctique autrement à travers des bruitages immersifs, un jeu de questions-réponses autour de la géographie et de l’Antarctique, la projection d’un court métrage, ainsi que des outils concrets comme une véritable tenue portée sur place et un manchot grandeur nature. Les enfants seront ainsi plongés à l’autre bout du monde et repartiront avec de nombreuses connaissances, acquises grâce au récit passionnant et à l’expérience scientifique de Camille. .

AU CENTRE DE LOISIR D'ASPET ALSH INTERCOMMUNAL D'ASPET Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

Discovering Antarctica: a workshop and conference for children in Aspet!

