Atelier conférence La céramique d’Arles, Musée Urgonia Orgon

Atelier conférence La céramique d’Arles

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 13h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 13:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Atelier conférence La céramique d’Arles pour les adultes au Musée Urgonia.

Atelier conférence La céramique d’Arles par Jean Piton pour les adultes au Musée Urgonia.

Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop on Arles ceramics for adults at the Musée Urgonia.

L’événement Atelier conférence La céramique d’Arles Orgon a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence