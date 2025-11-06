Atelier Conférence Les pièges du numérique Salle 4L12 Gentilly Laxou

Atelier Conférence Les pièges du numérique Salle 4L12 Gentilly Laxou jeudi 6 novembre 2025.

Atelier Conférence Les pièges du numérique

Salle 4L12 Gentilly 11 avenue du Rhin Laxou Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-06 15:30:00

fin : 2025-11-06 17:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Au programme

– Achats en ligne et droits du consommateur

Service CCRF DDPP54

– Arnaques en ligne

Briangie Dust

Juriste partenaire

– Fraudes bancaires

Me Delomel

Avocat spécialiste

– Clôture et verre de l’amitiéAdultes

Salle 4L12 Gentilly 11 avenue du Rhin Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 62 02 11 15

English :

On the program:

– Online shopping and consumer rights

CCRF Service DDPP54

– Online scams

Briangie Dust

Partner lawyer

– Bank fraud

Me Delomel

Specialist lawyer

– Closing and welcome drink

German :

Auf dem Programm stehen:

– Online-Käufe und Verbraucherrechte

Abteilung CCRF DDPP54

– Betrügereien im Internet

Briangie Dust

Juristischer Partner

– Betrug bei Bankgeschäften

Rechtsanwalt Delomel

Fachanwalt

– Abschluss und Umtrunk

Italiano :

All’ordine del giorno:

– Acquisti online e diritti dei consumatori

Dipartimento CCRF DDPP54

– Truffe online

Briangie Dust

Avvocato partner

– Frode bancaria

Me Delomel

Avvocato specializzato

– Chiusura e bevande

Espanol :

En el orden del día:

– Compras en línea y derechos de los consumidores

Departamento CCRF DDPP54

– Estafas en línea

Polvo de Briangie

Socio abogado

– Fraude bancario

Me Delomel

Abogado especialista

– Cierre y copas

L’événement Atelier Conférence Les pièges du numérique Laxou a été mis à jour le 2025-10-12 par DESTINATION NANCY