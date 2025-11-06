Atelier Conférence Les pièges du numérique Salle 4L12 Gentilly Laxou
Au programme
– Achats en ligne et droits du consommateur
Service CCRF DDPP54
– Arnaques en ligne
Briangie Dust
Juriste partenaire
– Fraudes bancaires
Me Delomel
Avocat spécialiste
– Clôture et verre de l’amitiéAdultes
Salle 4L12 Gentilly 11 avenue du Rhin Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 62 02 11 15
English :
On the program:
– Online shopping and consumer rights
CCRF Service DDPP54
– Online scams
Briangie Dust
Partner lawyer
– Bank fraud
Me Delomel
Specialist lawyer
– Closing and welcome drink
German :
Auf dem Programm stehen:
– Online-Käufe und Verbraucherrechte
Abteilung CCRF DDPP54
– Betrügereien im Internet
Briangie Dust
Juristischer Partner
– Betrug bei Bankgeschäften
Rechtsanwalt Delomel
Fachanwalt
– Abschluss und Umtrunk
Italiano :
All’ordine del giorno:
– Acquisti online e diritti dei consumatori
Dipartimento CCRF DDPP54
– Truffe online
Briangie Dust
Avvocato partner
– Frode bancaria
Me Delomel
Avvocato specializzato
– Chiusura e bevande
Espanol :
En el orden del día:
– Compras en línea y derechos de los consumidores
Departamento CCRF DDPP54
– Estafas en línea
Polvo de Briangie
Socio abogado
– Fraude bancario
Me Delomel
Abogado especialista
– Cierre y copas
