Atelier conférence massage bébé Médiathèque Habas Habas

Atelier conférence massage bébé
Médiathèque Habas 171 Rue Centrale Habas Landes
Pourquoi, comment, quand et qui peut masser votre bébé ?
Avec Isabelle Mousquez du salon de massage « Cocon douc’eur ».
Gratuit, sur inscription
Médiathèque Habas 171 Rue Centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr
English : Atelier conférence massage bébé
Why, how, when and who can massage your baby?
With Isabelle Mousquez from the « Cocon douc’eur » massage salon.
Free, registration required
German : Atelier conférence massage bébé
Warum, wie, wann und wer kann Ihr Baby massieren?
Mit Isabelle Mousquez vom Massagesalon « Cocon douc’eur ».
Kostenlos, nach Anmeldung
Italiano :
Perché, come, quando e chi può massaggiare il vostro bambino?
Con Isabelle Mousquez del centro massaggi « Cocon douc’eur ».
Gratuito, è richiesta l’iscrizione
Espanol : Atelier conférence massage bébé
¿Por qué, cómo, cuándo y quién puede masajear a su bebé?
Con Isabelle Mousquez, del centro de masajes « Cocon douc’eur ».
Gratuito, previa inscripción
