Atelier conférence massage bébé Médiathèque Habas Habas mercredi 8 octobre 2025.

Médiathèque Habas 171 Rue Centrale Habas Landes

Gratuit

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Pourquoi, comment, quand et qui peut masser votre bébé ?

Avec Isabelle Mousquez du salon de massage « Cocon douc’eur ».

Gratuit, sur inscription

Médiathèque Habas 171 Rue Centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr

English : Atelier conférence massage bébé

Why, how, when and who can massage your baby?

With Isabelle Mousquez from the « Cocon douc’eur » massage salon.

Free, registration required

German : Atelier conférence massage bébé

Warum, wie, wann und wer kann Ihr Baby massieren?

Mit Isabelle Mousquez vom Massagesalon « Cocon douc’eur ».

Kostenlos, nach Anmeldung

Italiano :

Perché, come, quando e chi può massaggiare il vostro bambino?

Con Isabelle Mousquez del centro massaggi « Cocon douc’eur ».

Gratuito, è richiesta l’iscrizione

Espanol : Atelier conférence massage bébé

¿Por qué, cómo, cuándo y quién puede masajear a su bebé?

Con Isabelle Mousquez, del centro de masajes « Cocon douc’eur ».

Gratuito, previa inscripción

