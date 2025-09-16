Atelier-conférence Shiatsu et le Do-in Troyes

Atelier-conférence Shiatsu et le Do-in

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-16 18:30:00

fin : 2025-09-16 20:00:00

Au programme de cette séance



>> Une conférence introductive (20 à 30 minutes)

Pour mieux comprendre les effets du stress et de l’épuisement sur le corps et l’esprit, l’intervenant·e proposera un éclairage sensible sur ces mécanismes. Vous découvrirez les bienfaits du Shiatsu et du Do-in, ainsi que des repères simples et concrets pour mieux prévenir l’épuisement au quotidien.



>> Un atelier pratique de Do-in

Dans un second temps, place à la mise en mouvement du corps avec une séance de Do-in auto-massages, étirements doux et exercices de respiration consciente viendront favoriser la détente, relâcher les tensions, et vous offrir un moment profond de reconnexion à vous-même.

Un moment apaisant, régénérant et accessible à toutes et tous, quel que soit votre niveau ou votre condition physique. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

