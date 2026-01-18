ATELIER CONFERENCE TAILLER SES OLIVIERS Moulin Cornille Maussane-les-Alpilles

ATELIER CONFERENCE TAILLER SES OLIVIERS

Mercredi 18 février 2026 de 9h à 12h et de 14h à 16h. Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

ATELIER CONFERENCE TAILLER SES OLIVIERS (partie théorique 1h30 puis partie pratique 1h30 dans un verger à 5 minutes du moulin).

CONFERENCE PRODUCTIVITE DU VERGER (conférence 2h questions reponses)

ATELIER CONFERENCE TAILLER SES OLIVIERS LE MATIN 9h-12h



Théorie 1h30 Pratique 1h30



Produire une huile d’olive d’exception est un savoir-faire. De nombreux éléments entrent en compte, le territoire, le terroir, le climat, les variétés, l’entretien, l’arrosage, la cueillette, le travail du moulinier, mais aussi la taille des oliviers. Cette étape est indispensable et c’est bientôt la période !

Pourquoi tailler les oliviers ? Quels sont les objectifs de la taille ? Quand tailler ? Les différentes tailles. La pratique sur le terrain.

Toutes ces notions seront abordées par l’intervenante H. Lasserre, directrice du pôle recherche chez France Olive.



CONFERENCE PRODUCTIVITE DU VERGER L’APRES-MIDI 14h-16h



Conférence 2h questions réponses

-Expliquer une baisse de production chez un olivier

-Connaitre les principales conditions de réussite.

-Mieux aborder le travail dans les oliveraies pour savoir quelles actions entreprendre.

-Pourquoi n’y a-t-il pas de fleurs sur l’olivier ?

-Il y a eu une belle floraison et pas d’olives … Pourquoi?

-Pourquoi y a-t-il des olives sur un arbre et pas sur un autre ?

Toutes ces notions seront abordées par l’intervenante H. Lasserre, directrice du pôle recherche chez France Olive.



Accueil convivial autour d’un café .

Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

WORKSHOP CONFERENCE: TASTING OLIVE TREES (theoretical part 1h30 then practical part 1h30 in an orchard 5 minutes from the mill).

CONFERENCE: PRODUCTIVITY OF THE GARDEN (2h conference ? questions and answers)

