Atelier confiserie Clères

Atelier confiserie Clères mercredi 16 juillet 2025.

Atelier confiserie

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Rejoignez-nous pour un voyage régressif et gourmand à travers les confiseries artisanales !

Atelier spécial Parents/Tout petits (de 4 ans à 10 ans)

Au programme, vous réaliserez:

– les fameux nounours au chocolat et à la guimauve, pour retrouver la magie de ces gourmandises d’antan.

– de la guimauve maison à la framboise, avec ses textures moelleuses et légères qui fondent en bouche.

– des sucettes acidulées à l’orange avec un goût pétillant et fruité !

– des rochers (de type Ferrero) qui raviront vos papilles..

Que vous soyez enfant ou adulte, amateur de confiseries ou nostalgique des bonbons d’autrefois, cet atelier est pour vous !

Comme pour tous les autres ateliers, une petite pause sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec vos confiseries :).

Durée 3h / 4 à 8 participants

Rejoignez-nous pour un voyage régressif et gourmand à travers les confiseries artisanales !

Atelier spécial Parents/Tout petits (de 4 ans à 10 ans)

Au programme, vous réaliserez:

– les fameux nounours au chocolat et à la guimauve, pour retrouver la magie de ces gourmandises d’antan.

– de la guimauve maison à la framboise, avec ses textures moelleuses et légères qui fondent en bouche.

– des sucettes acidulées à l’orange avec un goût pétillant et fruité !

– des rochers (de type Ferrero) qui raviront vos papilles..

Que vous soyez enfant ou adulte, amateur de confiseries ou nostalgique des bonbons d’autrefois, cet atelier est pour vous !

Comme pour tous les autres ateliers, une petite pause sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec vos confiseries :).

Durée 3h / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37

English : Atelier confiserie

Join us for a regressive, gourmet journey through artisanal confectionery!

Special workshop for parents and toddlers (ages 4 to 10)

On the program, you’ll make:

– the famous chocolate and marshmallow teddy bears, to rediscover the magic of these delicacies of yesteryear.

– homemade raspberry marshmallow, with its soft, light texture that melts in the mouth.

– tangy orange lollipops with a sparkling fruity taste!

– ferrero-style rochers that will delight your taste buds…

Whether you’re a child or an adult, a confectionery lover or nostalgic for the sweets of yesteryear, this workshop is for you!

As with all our other workshops, we’ll offer a short break during the session, and you’ll go home with your own sweets :).

Duration: 3h / 4 to 8 participants

German :

Begleiten Sie uns auf einer vergnüglichen Reise durch die Welt der handgemachten Süßigkeiten!

Spezieller Workshop für Eltern und Kinder (von 4 bis 10 Jahren)

Auf dem Programm steht die Herstellung:

– die berühmten Schokoladen- und Marshmallow-Teddybären, um den Zauber dieser Leckereien von früher wiederzufinden.

– selbstgemachte Himbeer-Marshmallows mit ihrer weichen und leichten Textur, die im Mund zergeht.

– säuerliche Orangenlollies mit einem spritzigen, fruchtigen Geschmack!

– rochers (nach Ferrero-Art), die Ihren Gaumen verwöhnen werden…

Egal, ob Sie ein Kind oder ein Erwachsener sind, Süßigkeiten lieben oder sich nach den Süßigkeiten von früher sehnen, dieser Workshop ist für Sie!

Wie bei allen anderen Workshops wird im Laufe des Workshops eine kleine Pause angeboten und Sie gehen mit Ihren Süßigkeiten nach Hause :).

Dauer: 3 Stunden / 4 bis 8 Teilnehmer

Italiano :

Unitevi a noi in un viaggio regressivo e goloso attraverso la pasticceria artigianale!

Laboratorio speciale per genitori e bambini (dai 4 ai 10 anni)

Il programma prevede la realizzazione

– i famosi orsetti di cioccolato e marshmallow, per riscoprire la magia di queste delizie di un tempo.

– marshmallow al lampone fatti in casa, dalla consistenza morbida e leggera che si scioglie in bocca.

– lecca-lecca all’arancia dal gusto frizzante e fruttato!

– i rocher alla Ferrero che delizieranno le vostre papille gustative…

Che siate bambini o adulti, amanti dei dolci o nostalgici dei dolci di una volta, questo laboratorio fa per voi!

Come per tutti gli altri laboratori, ci sarà una breve pausa durante il workshop e tornerete a casa con i vostri dolci :).

Durata: 3h / da 4 a 8 partecipanti

Espanol :

¡Acompáñenos en un viaje regresivo y gourmet a través de la repostería artesanal!

Taller especial para padres y niños pequeños (de 4 a 10 años)

En el programa, elaborará

– los famosos ositos de peluche de chocolate y malvavisco, para redescubrir la magia de estas delicias de antaño.

– malvavisco casero de frambuesa, con su textura suave y ligera que se deshace en la boca.

– piruletas de naranja ácida con un chispeante sabor afrutado

– rochers al estilo Ferrero que harán las delicias de su paladar…

Ya sea niño o adulto, amante de los dulces o nostálgico de los dulces de antaño, ¡este taller es para usted!

Como en todos los demás talleres, habrá un breve descanso durante el taller y te irás a casa con tus propios dulces :).

Duración: 3h / 4 a 8 participantes

L’événement Atelier confiserie Clères a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin