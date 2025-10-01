Atelier Confiserie Clères
Atelier Confiserie
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Faites participer les tout petits à l’atelier confiseries de la Forêt des Macarons !
Au programme, vos enfants réaliseront
– les fameux nounours au chocolat et à la guimauve, pour retrouver la magie de ces gourmandises d’antan.
– de la guimauve maison à la framboise, avec ses textures moelleuses et légères qui fondent en bouche.
– des sucettes acidulées à l’orange avec un goût pétillant et fruité !
– des rochers (de type Ferrero) qui raviront vos papilles..
Atelier pour les enfants de 2 à 6 ans
Durée 3h 4 à 8 participants
Comme pour tous les autres ateliers, une petite pause sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec vos confiseries ) .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
