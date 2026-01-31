Atelier Confiseries

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

La Forêt des macarons vous invite à plonger dans une nostalgie sucrée avec l’atelier Confiseries !

Au programme, vous réaliserez

-Les fameux nounours au chocolat et à la guimauve, pour retrouver la magie de ces gourmandises d’antan.

-De la guimauve maison à la framboise, avec ses textures moelleuses et légères qui fondent en bouche.

-Des sucettes acidulées à l’orange avec un goût pétillant et fruité !

-Des rochers (de type Ferrero) qui raviront vos papilles..

Comme pour tous les autres ateliers, une petite pause sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec vos confiseries !

Durée 3h 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Confiseries

L’événement Atelier Confiseries Clères a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin