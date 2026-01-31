Atelier Confiseries Clères
La Forêt des macarons vous invite à plonger dans une nostalgie sucrée avec l’atelier Confiseries !
Au programme, vous réaliserez
-Les fameux nounours au chocolat et à la guimauve, pour retrouver la magie de ces gourmandises d’antan.
-De la guimauve maison à la framboise, avec ses textures moelleuses et légères qui fondent en bouche.
-Des sucettes acidulées à l’orange avec un goût pétillant et fruité !
-Des rochers (de type Ferrero) qui raviront vos papilles..
Comme pour tous les autres ateliers, une petite pause sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec vos confiseries !
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
