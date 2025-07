Atelier confiture CAMPAN Campan

Atelier confiture CAMPAN Campan mercredi 23 juillet 2025.

Atelier confiture

CAMPAN 100 route du Peyras Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

2025-07-23

Fabrication de confiture pour les petits et grands ! De la cueillette dans le jardin sur les arbres et buissons à la mise en pot, fabriquez votre confiture avec Solange !

CAMPAN 100 route du Peyras Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 69 54

English :

Jam-making for young and old! From picking in the garden from trees and bushes to putting in jars, make your own jam with Solange!

German :

Herstellung von Marmelade für Groß und Klein! Vom Pflücken im Garten von Bäumen und Sträuchern bis zum Abfüllen in Gläser: Stellen Sie mit Solange Ihre Marmelade her!

Italiano :

La preparazione della marmellata per grandi e piccini! Dalla raccolta in giardino da alberi e cespugli al confezionamento in barattoli, preparate la vostra marmellata con Solange!

Espanol :

Elaboración de mermeladas para grandes y pequeños Desde la recolección en el jardín de árboles y arbustos hasta el envasado en tarros, ¡haz tu propia mermelada con Solange!

