Atelier confiture

chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier créatif confiture avec Solange fabriquez votre pot et décorez-le avec la technique japonaise du tataki zomé. Dès 5 ans. Durée 2 h à partir de 15 h. 25 € personne. À la ferme Les confitures de Solange . Réservation obligatoire 48 h avant.

.

chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative jam workshop with Solange: make your own jar and decorate it using the Japanese tataki zomé technique. Ages 5 and up. Duration 2 h from 3 pm. 25 ? person. At Les confitures de Solange farm. Reservations required 48 h in advance.

L’événement Atelier confiture Campan a été mis à jour le 2026-02-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65