Atelier Connaissance de Soi Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
dimanche 18 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier Connaissance de Soi
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Atelier : Reconnaître son Bien
Vivez une expérience créatrice et ludique à base de numérologie et d’outils novateurs. Apprenez à concevoir un jeu de cartes individualisées qui rassemblera les différentes facettes de votre Bien. Nous partirons de vos racines, de vos expériences réelles, puis nous mettrons en lumière vos capacités, pour ensuite saisir des aspects de votre esprit (idéaux, symboles…).
10h – 18h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.
Participation : 85 € (adulte) – 75 € (– 26 ans) – 160 € (couple)
Sur inscription.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Atelier Connaissance de Soi
L’événement Atelier Connaissance de Soi Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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