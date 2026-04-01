ATELIER CONSEILS A LA PARENTALITE & BIEN-ETRE Salle halte de loisirs Saint-Georges-des-Coteaux
ATELIER CONSEILS A LA PARENTALITE & BIEN-ETRE Salle halte de loisirs Saint-Georges-des-Coteaux samedi 25 avril 2026.
Saint-Georges-des-Coteaux
ATELIER CONSEILS A LA PARENTALITE & BIEN-ETRE
Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Un atelier de conseils à la parentalité à destination des mamans, suivi d’un atelier de bien-être au travers d’exercices de mouvements dansés et de relaxation.
Un véritable moment de partages entre mamans pour pouvoir se déposer, échanger,se faire du bien
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Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com
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English :
A parenting advice workshop for moms, followed by a well-being workshop featuring dance and relaxation exercises.
A true moment of sharing between moms, where they can relax, exchange ideas and feel good
L’événement ATELIER CONSEILS A LA PARENTALITE & BIEN-ETRE Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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