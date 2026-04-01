ATELIER CONSEILS A LA PARENTALITE & BIEN-ETRE Salle halte de loisirs Saint-Georges-des-Coteaux

Saint-Georges-des-Coteaux

ATELIER CONSEILS A LA PARENTALITE & BIEN-ETRE

Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Un atelier de conseils à la parentalité à destination des mamans, suivi d’un atelier de bien-être au travers d’exercices de mouvements dansés et de relaxation.

Un véritable moment de partages entre mamans pour pouvoir se déposer, échanger,se faire du bien

.

Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A parenting advice workshop for moms, followed by a well-being workshop featuring dance and relaxation exercises.

A true moment of sharing between moms, where they can relax, exchange ideas and feel good

L’événement ATELIER CONSEILS A LA PARENTALITE & BIEN-ETRE Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge