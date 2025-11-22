Atelier consentement (7 à 12 ans) maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort
Atelier consentement (7 à 12 ans) maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort samedi 22 novembre 2025.
Atelier consentement (7 à 12 ans)
maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
(Re)définir les bases du consentement tout en s’amusant c’est possible ? Et bien oui !
.
maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
English : Consent workshop (ages 7 to 12)
Is it possible to (re)define the basics of consent while having fun? Well, yes!
German : Workshop zum Thema Einwilligung (7 bis 12 Jahre)
Ist es möglich, die Grundlagen der Einwilligung (neu) zu definieren und dabei Spaß zu haben? Ja, das ist es!
Italiano :
è possibile (ri)definire le basi del consenso divertendosi? Sì, è possibile!
Espanol :
¿Es posible (re)definir los fundamentos del consentimiento mientras nos divertimos? Sí, es posible
L’événement Atelier consentement (7 à 12 ans) Rochefort a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan