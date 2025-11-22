Atelier consentement (7 à 12 ans) maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort

Atelier consentement (7 à 12 ans)

maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

(Re)définir les bases du consentement tout en s’amusant c’est possible ? Et bien oui !

.

maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Consent workshop (ages 7 to 12)

Is it possible to (re)define the basics of consent while having fun? Well, yes!

German : Workshop zum Thema Einwilligung (7 bis 12 Jahre)

Ist es möglich, die Grundlagen der Einwilligung (neu) zu definieren und dabei Spaß zu haben? Ja, das ist es!

Italiano :

è possibile (ri)definire le basi del consenso divertendosi? Sì, è possibile!

Espanol :

¿Es posible (re)definir los fundamentos del consentimiento mientras nos divertimos? Sí, es posible

L’événement Atelier consentement (7 à 12 ans) Rochefort a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan