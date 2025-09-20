Atelier « Conserver, c’est toute une histoire ! » Musée des Arts et Techniques de Champlitte Champlitte

Atelier « Conserver, c’est toute une histoire ! » 20 et 21 septembre Musée des Arts et Techniques de Champlitte Haute-Saône

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Musées départementaux Demard conservent des milliers d’objets extrêmement variés, tant par leur taille que par les matériaux qui les composent. Glissez-vous dans la peau d’un assistant de conservation du patrimoine et découvrez les bons gestes pour préserver ces témoins du passé. Cet atelier réservé aux enfants de 6 à 14 ans est proposé en continu, sans réservation.

Musée des Arts et Techniques de Champlitte Rue des Lavières 70600 Champlitte Champlitte 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 67 62 90 http://musees.haute-saone.fr/ https://www.facebook.com/Mus%C3%A9es-d%C3%A9partementaux-de-la-Haute-Sa%C3%B4ne-692534290760883/;https://twitter.com/MuseesHteSaone

© Musées départementaux Demard