Atelier constellations et carte du ciel

Route de Bordeaux Lanton Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-11 2026-08-18

Plonge dans l’aventure des étoiles et perce les mystères du ciel nocturne. Deviens un explorateur des constellations et participe à l’atelier de fabrication d’une carte du ciel tournante. Découvre les légendes des étoiles à travers un diaporama fascinant mythes, noms et secrets des astres

n’auront plus de secrets pour toi. Observe le ciel en famille le soir même, avec un télescope et ta carte fraîchement fabriquée.

Informations pratiques

Durée 2h

Pour les enfants de 7 à 11 ans

Gratuit parent accompagnant

Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Route de Bordeaux Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Atelier constellations et carte du ciel

L’événement Atelier constellations et carte du ciel Lanton a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur Bassin