Atelier constructif à Antibes : « A vos cartons pour construire et personnaliser un dôme » Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Antibes

Atelier constructif à Antibes : « A vos cartons pour construire et personnaliser un dôme » Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Antibes samedi 18 octobre 2025.

Atelier constructif à Antibes : « A vos cartons pour construire et personnaliser un dôme » Samedi 18 octobre, 09h00, 14h00 Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Atelier ludo-éducatif libre et gratuit mené par des architectes !

Laissez libre cours à votre imagination avec cet atelier ludo-éducatif ! À l’aide de cartons, petits et grands sont invités à construire et personnaliser un dôme collectif.

Un moment créatif, collaboratif et joyeux pour découvrir l’architecture autrement, en famille ou entre amis.

À vos cartons, prêts… bâtissez !

— Lieu : Place des Martyrs de la résistance..

— En portes ouvertes:

— le samedi 18 octobre 2025 :

—- de 9h à 12h

—- et de 14h à 17h30

Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Place des Martyrs de la Résistance, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 22 10 60 01 https://www.antibes-juanlespins.com/ Depuis sa rénovation achevée fin 2019, la Place des Martyrs de la Résistance s’est métamorphosée en un espace à la fois convivial, mémoriel et contemporain, situé à l’entrée du Vieil Antibes et bordé par le nouvel éco quartier Marenda-Lacan. zone piétonne, présence de parkings à proximité.

Laissez libre cours à votre imagination avec ce deuxième atelier ludo-éducatif ! À l’aide de cartons, petits et grands sont invités à construire et personnaliser un dôme collectif.

©Histoire_de