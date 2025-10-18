Atelier constructif à Antibes : « A vos cartons pour construire et personnaliser un dôme » Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Antibes
Atelier constructif à Antibes : « A vos cartons pour construire et personnaliser un dôme » Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Antibes samedi 18 octobre 2025.
Atelier constructif à Antibes : « A vos cartons pour construire et personnaliser un dôme » Samedi 18 octobre, 09h00, 14h00 Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Alpes-Maritimes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00
Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:00:00
Atelier ludo-éducatif libre et gratuit mené par des architectes !
Laissez libre cours à votre imagination avec cet atelier ludo-éducatif ! À l’aide de cartons, petits et grands sont invités à construire et personnaliser un dôme collectif.
Un moment créatif, collaboratif et joyeux pour découvrir l’architecture autrement, en famille ou entre amis.
À vos cartons, prêts… bâtissez !
— Lieu : Place des Martyrs de la résistance..
— En portes ouvertes:
— le samedi 18 octobre 2025 :
—- de 9h à 12h
—- et de 14h à 17h30
Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Place des Martyrs de la Résistance, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 22 10 60 01 https://www.antibes-juanlespins.com/ Depuis sa rénovation achevée fin 2019, la Place des Martyrs de la Résistance s’est métamorphosée en un espace à la fois convivial, mémoriel et contemporain, situé à l’entrée du Vieil Antibes et bordé par le nouvel éco quartier Marenda-Lacan. zone piétonne, présence de parkings à proximité.
Laissez libre cours à votre imagination avec ce deuxième atelier ludo-éducatif ! À l’aide de cartons, petits et grands sont invités à construire et personnaliser un dôme collectif.
©Histoire_de