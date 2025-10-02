Atelier construction de menu hebdomadaire 7 avenue Auguste Duru, Ablon-sur-Seine 94480 Ablon-sur-Seine

Atelier construction de menu hebdomadaire
Jeudi 2 octobre 2025, 14h30-16h30
7 avenue Auguste Duru, Ablon-sur-Seine 94480

Atelier construction de menu hebdomadaire Jeudi 2 octobre, 14h30 7 avenue Auguste Duru, Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne

Gratuit, sur inscription

Durant 2h, un groupe de 12 seniors accompagné par une diététicienne construit un menu équilibré sur une semaine, dans le but de prévenir le risque de dénutrition par l’équilibre alimentaire lissé sur la semaine.

L’objectif est également de sensibiliser les seniors à limiter leur consommation de viande en proposant des alternatives protéinées végétales à base de légumineuses, ou de protéines animales à plus faibles impact (oeufs, sardines…).

Inscription auprès de Corinne Robin : 01 45 97 53 11 ou ecap@ville-ablonsurseine.fr

Cet atelier est gratuit et ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans !

Atelier construction de menu avec végétalisation des assiettes des seniors