Atelier construction de mur au Musée du Terroir Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq

Atelier construction de mur au Musée du Terroir 20 et 21 septembre Musée du Terroir Nord

Gratuit- Sans inscription

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, apprends à construire un mur selon des techniques ancestrales !

Tu pourras essayer trois techniques différentes : le pisé, le torchis et la brique.

Petits et grands peuvent mettre la main à la pâte pour comprendre les différentes techniques de construction de nos ancêtres !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Ville de Villeneuve d’Ascq