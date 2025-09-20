Atelier construction de mur au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq

Atelier construction de mur au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Atelier construction de mur au Musée du Terroir

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, apprends à construire un mur selon des techniques ancestrales !**

Tu pourras essayer trois techniques différentes le pisé, le torchis et la brique.

Petits et grands peuvent mettre la main à la pâte pour comprendre les différentes techniques de construction de nos ancêtres !

### Horaires

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Saturday 20th and Sunday 21st September, learn how to build a wall using traditional techniques!

You’ll be able to try out three different techniques: adobe, cob and brick.

Young and old alike can get their hands dirty to understand the different building techniques used by our ancestors!

### Schedule

Saturday September 20 and Sunday September 21, 2:30 pm to 6:30 pm

German :

**Samstag, 20. und Sonntag, 21. September: Lerne, wie man eine Mauer nach althergebrachten Techniken baut!**

Du kannst drei verschiedene Techniken ausprobieren: Stampflehm, Lehm und Ziegel.

Groß und Klein können selbst Hand anlegen, um die verschiedenen Bautechniken unserer Vorfahren zu verstehen!

### Öffnungszeiten

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 14:30 bis 18:30 Uhr

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, imparate a costruire un muro con le tecniche tradizionali!

Potrete sperimentare tre tecniche diverse: adobe, cob e mattoni.

Grandi e piccini potranno sporcarsi le mani per capire le diverse tecniche di costruzione utilizzate dai nostri antenati!

### Orario

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 14.30 alle 18.30

Espanol :

**El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, ¡aprende a construir un muro con técnicas tradicionales!

Podrás probar tres técnicas diferentes: adobe, cob y ladrillo.

Pequeños y mayores podrán ensuciarse las manos para comprender las diferentes técnicas de construcción utilizadas por nuestros antepasados

### Horario

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 14.30 a 18.30 horas

