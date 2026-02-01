Atelier construction d’igloo Col du Soulor Arrens-Marsous

Atelier construction d’igloo

Tous les mardis après-midi, au col de Couraduque vos enfants peuvent apprendre à construire un igloo pendant que vos plus jeunes s’adonnent à leur pâté de neige, pelle et seau à la main (disponible sur demande aux billetteries).

Un moment de détente et de jeux entre deux glisses, en ski ou en luge sur les pistes du Nordic park.

> Animation proposée par l’Espace nordique du Val d’Azun, encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

> Sous réserve d’enneigement suffisant.

Prestation gratuite pour les clients munis d’un forfait station de l’Espace Nordique du Val d’Azun valable le jour même. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 42 18

English :

Every Tuesday afternoon, at the Col de Couraduque, your children can learn how to build an igloo, while your youngest ones enjoy their snow pâté, shovel and bucket in hand (available on request from the ticket office).

A moment to relax and play in between skiing or tobogganing on the Nordic Park slopes.

> Event organized by Espace nordique du Val d’Azun, supervised and led by Bureau Montagne du Val d’Azun.

> Subject to sufficient snow cover.

