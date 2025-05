Atelier construction d’Oyas – Boulleret, 4 juin 2025 07:00, Boulleret.

Cher

Atelier construction d’Oyas 8 Route du Gravereau Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-04

Date(s) :

2025-06-04

Dans le cadre de l’opération « objectif climat 2030 » dans laquelle est engagée la commune de Boulleret, un atelier fabrication d’OYAS est organisé dans le jardin du presbytère.

Cet atelier est ouvert à tous sur inscription auprès de nature 18 directement.

Dans le cadre de l’opération « objectif climat 2030 » dans laquelle est engagée la commune de Boulleret, un atelier fabrication d’OYAS est organisé dans le jardin du presbytère.

Cet atelier est ouvert à tous sur inscription auprès de nature 18 directement.

Les oyas sont des réservoirs en terre cuite à enterrer, ils peuvent être utilisés pour toutes sortes de plantations, aussi bien dans un jardin d’ornement que pour des plantes en pots… .

8 Route du Gravereau

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

As part of the « Objectif Climat 2030 » operation to which the commune of Boulleret is committed, an OYAS workshop is being organized in the presbytery garden.

This workshop is open to all, with direct registration with nature 18.

German :

Im Rahmen der Operation « Klimaziel 2030 », zu der sich die Gemeinde Boulleret verpflichtet hat, wird im Garten des Pfarrhauses ein Workshop zur Herstellung von OYAS organisiert.

Dieser Workshop ist für alle offen und erfordert eine Anmeldung bei nature 18 direkt.

Italiano :

Nell’ambito dell’operazione « Objectif Climat 2030 », per la quale il comune di Boulleret si è impegnato, viene organizzato un laboratorio di creazione di OYAS nel giardino del presbiterio.

Questo laboratorio è aperto a tutti, ma è necessario iscriversi direttamente a Natura 18.

Espanol :

En el marco de la operación « Objetivo Clima 2030 », con la que se ha comprometido el municipio de Boulleret, se organiza un taller de fabricación de OYAS en el jardín del presbiterio.

Este taller está abierto a todos, pero es necesario inscribirse directamente en nature 18.

L’événement Atelier construction d’Oyas Boulleret a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois