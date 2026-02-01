Atelier Construction d’un nichoir Allouville-Bellefosse

Atelier Construction d’un nichoir

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

2026-02-26

L’association CHENE invite les enfants à venir fabriquer leur propre nichoir à oiseaux grâce à des kits préparés spécialement pour eux. Ils pourront ensuite repartie avec pour l’installer chez eux (optionnel, 15€). .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

