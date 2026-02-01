Atelier Construction d’un nichoir Allouville-Bellefosse
Atelier Construction d’un nichoir Allouville-Bellefosse jeudi 26 février 2026.
Atelier Construction d’un nichoir
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:30:00
Date(s) :
2026-02-26
L’association CHENE invite les enfants à venir fabriquer leur propre nichoir à oiseaux grâce à des kits préparés spécialement pour eux. Ils pourront ensuite repartie avec pour l’installer chez eux (optionnel, 15€). .
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Construction d’un nichoir
L’événement Atelier Construction d’un nichoir Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-01-30 par Yvetot Normandie Tourisme