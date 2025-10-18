Atelier Construction d’un nichoir Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Atelier Construction d’un nichoir

Dans un premier temps, en parcourant les allées du Refuge de l’Arche à la recherche de la faune locale, vous apprendrez à connaître les animaux qui vivent autour de vous. Pendant la balade vous serez sensibilisés aux dangers qui menacent notre faune locale et à ce que vous pouvez faire pour la favoriser chez vous. Vous découvrirez aussi le fonctionnement des centres de soins pour faune sauvage et saurez désormais comment réagir face à un animal en détresse.

Dans un second temps, vous fabriquerez en famille, un nichoir que vous pourrez ensuite installer chez vous afin d’y accueillir des oiseaux sauvages et de pouvoir les observer.

Durée 2h

Tarif 9€/personne

Sur réservation par téléphone au 02 43 07 24 38 .

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

English :

Workshop ? Building a nesting box

German :

Workshop ? Bau eines Nistkastens

Italiano :

Workshop ? Costruire una cassetta nido

Espanol :

Taller ? Construcción de una caja nido

