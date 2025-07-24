Atelier construction d’un nichoir pole environnement Dolus-d’Oléron
Atelier construction d’un nichoir pole environnement Dolus-d’Oléron jeudi 24 juillet 2025.
Atelier construction d’un nichoir
pole environnement Jardin de Terre d’éveils, le Grand Deau Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
tarif enfant et adulte, les enfants doivent etre accompagnés
Début : Jeudi 2025-07-24 10:00:00
fin : 2025-07-24 12:00:00
2025-07-24 2025-08-19
Et si vous profitiez de cette journée pour construire votre nichoir à oiseaux ?
pole environnement Jardin de Terre d’éveils, le Grand Deau Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 78 10 05 terredeveils@outlook.fr
English : Building a nesting box workshop
Why not take advantage of the day to build your own birdhouse?
German : Workshop Bau eines Nistkastens
Wie wäre es, wenn Sie diesen Tag nutzen, um Ihr eigenes Vogelhaus zu bauen?
Italiano :
Perché non approfittare della giornata per costruire la propria casetta per gli uccelli?
Espanol : Taller de construcción de cajas nido
¿Por qué no aprovecha el día para construir su propia pajarera?
