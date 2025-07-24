Atelier construction d’un nichoir pole environnement Dolus-d’Oléron

Atelier construction d’un nichoir

pole environnement Jardin de Terre d’éveils, le Grand Deau Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

tarif enfant et adulte, les enfants doivent etre accompagnés

Début : Jeudi 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-24 12:00:00

2025-07-24 2025-08-19

Et si vous profitiez de cette journée pour construire votre nichoir à oiseaux ?

pole environnement Jardin de Terre d’éveils, le Grand Deau Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 78 10 05 terredeveils@outlook.fr

English : Building a nesting box workshop

Why not take advantage of the day to build your own birdhouse?

German : Workshop Bau eines Nistkastens

Wie wäre es, wenn Sie diesen Tag nutzen, um Ihr eigenes Vogelhaus zu bauen?

Italiano :

Perché non approfittare della giornata per costruire la propria casetta per gli uccelli?

Espanol : Taller de construcción de cajas nido

¿Por qué no aprovecha el día para construir su propia pajarera?

