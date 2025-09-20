Atelier : « Construction en KAPLA » Place du Chapitre Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Construis la ville en Kapla

Dans cette activité ludique, amusez-vous à reproduire les plus belles constructions de Nîmes.

Guidés par Guillaume Heslot, participez à un atelier collaboratif et familial pour réaliser des maquettes à l’aide de planchettes en bois.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

© centrekaplasud