Atelier construction et taille de pierre – L’art de bâtir au Moyen-âge Forteresse de Penne Penne

Atelier construction et taille de pierre – L’art de bâtir au Moyen-âge 20 et 21 septembre Forteresse de Penne Tarn

Tarifs réduits dans le cadre des JEP : 6€ / adulte, 4€ / réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, CMI), 3€ / enfant de 5 à 16 ans, gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe adulte +20 pers : 4€. Sans réservation. Ateliers en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Plongez dans l’univers fascinant des bâtisseurs médiévaux !

Cet atelier ludique et interactif vous invite à découvrir les techniques de construction au Moyen Âge : métiers du chantier, outils, mesures, levage des matériaux… Le tout illustré par des enluminures, des maquettes, la réalisation d’une pige en papier, et une initiation à la taille de pierre pour une immersion encore plus concrète dans le savoir-faire d’époque.

– Atelier en continu, inclus dans le tarif d’entrée –

Forteresse de Penne 3 Chemin d’Adélays, 81140 Penne Penne 81140 Tarn Occitanie 05 63 55 71 09 http://www.chateaudepenne.com Après 450 ans d’oubli, la forteresse de Penne se révèle aujourd’hui comme un site unique en Midi-Pyrénées, préservé et fascinant. Dressée majestueusement au sommet de son roc, elle surplombe les gorges de l’Aveyron, défiant les lois de l’équilibre.

Fleuron de l’histoire et de l’architecture occitane, ce chef-d’œuvre de construction militaire médiévale attire tant les promeneurs que les connaisseurs éclairés de cette période. La forteresse suscite une profonde émotion par son image et les panoramas qu’elle offre.

Venez vivre une véritable aventure humaine qui vous plongera au cœur de la vie des bâtisseurs d’autrefois, tout en vous faisant découvrir en temps réel les travaux de restauration médiévale menés par les bâtisseurs d’aujourd’hui. Au cours d’un parcours ludique et instructif, vous pourrez appréhender les techniques ancestrales de construction, captivant ainsi petits et grands visiteurs. À 89 km de Toulouse, prenez l’autoroute A20/E09 et prenez la sortie 61, puis suivez la D115. Si vous venez de Montauban, empruntez la D115, puis tournez sur la D133 à 35 km de Montauban.

© Kévin Abélard Photographe