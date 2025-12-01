Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier construction Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer

Atelier construction Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer samedi 20 décembre 2025.

Atelier construction

Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 15:30:00

Date(s) :
2025-12-20

En famille, découvrez et réalisez la construction d’un arc en plein-cintre et d’un arc brisé.
Lors de cet atelier, vous apprendrez les étapes des chantiers, les acteurs, le choix du site, les matériaux, leur transport et les outils.

Atelier à partir de 7 ans.
Durée de l’atelier 1h.
Visite libre du site avant ou après l’animation.
Animation sur réservation au 02.33.60.58.98.   .

Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98  accueil@abbaye-lucerne.fr

English : Atelier construction

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier construction La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer