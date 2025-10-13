Atelier construction Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer
Atelier construction Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer samedi 3 janvier 2026.
Atelier construction
Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Début : 2026-01-03 14:30:00
fin : 2026-01-03 15:30:00
2026-01-03
En famille, découvrez et réalisez la construction d’un arc en plein-cintre et d’un arc brisé.
Lors de cet atelier, vous apprendrez les étapes des chantiers, les acteurs, le choix du site, les matériaux, leur transport et les outils.
Atelier à partir de 7 ans.
Durée de l’atelier 1h.
Visite libre du site avant ou après l’animation.
Animation sur réservation au 02.33.60.58.98. .
Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
