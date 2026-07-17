Atelier Construction Romaine, Place de l’Eglise, Puget-Théniers
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Puget-Théniers
Informations pratiques
Atelier Construction Romaine Samedi 19 septembre, 10h00 Place de l’Eglise Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Que vous soyez des adultes, des enfants, des familles, venez apprendre de manière ludique les techniques de construction romaine.
Place de l’Eglise Place de l’Eglise, 06260 Puget-Théniers, Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 42 54 84 »}]
Que vous soyez des adultes, des enfants, des familles, venez apprendre de manière ludique les techniques de construction romaine.