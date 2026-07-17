Atelier Construction Romaine, Place de l’Eglise, Puget-Théniers

Informations pratiques

Atelier Construction Romaine Samedi 19 septembre, 10h00 Place de l’Eglise Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Que vous soyez des adultes, des enfants, des familles, venez apprendre de manière ludique les techniques de construction romaine.

Place de l’Eglise Place de l’Eglise, 06260 Puget-Théniers, Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 42 54 84 »}]

Que vous soyez des adultes, des enfants, des familles, venez apprendre de manière ludique les techniques de construction romaine.