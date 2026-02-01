Atelier construire son nichoir à oiseaux Eco Domaine la Fontaine Pornic

Atelier construire son nichoir à oiseaux

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Atelier pour les enfants proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine, un lieu unique entre terre et mer.

Rejoignez-nous pour un atelier ludique et créatif, spécialement conçu pour les enfants !

Au programme

Les enfants apprendront à construire leur propre nichoir pour offrir un refuge aux oiseaux tout en développant leur sensibilité à la protection de la nature

Sous les conseils de notre animateur, les enfants découvriront les étapes simples et amusantes pour fabriquer un abri adapté aux besoins des oiseaux, qu’ils pourront fièrement ramener chez eux ou installer dans un espace naturel

L’atelier demande d’utiliser des clous pour clouer des planches en bois et est donc réserver aux enfants à partir de 8 ans. .

infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

English :

Children’s workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine, a unique place between land and sea.

