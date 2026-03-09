Atelier Construis ta planète Graines de Mômes Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme
Atelier Construis ta planète Graines de Mômes Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme mercredi 20 mai 2026.
Atelier Construis ta planète Graines de Mômes
Place Petite Rosselle Médiathèque Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Lors de cet atelier chaque enfant pourra créer sa petite planète en papier et la customiser à sa guise.
.
Place Petite Rosselle Médiathèque Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During this workshop, each child can create their own little paper planet and customize it as they wish.
L’événement Atelier Construis ta planète Graines de Mômes Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême