Atelier Construis ta planète Graines de Mômes Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux

Lors de cet atelier chaque enfant pourra créer sa petite planète en papier et la customiser à sa guise.

Place Jean-Jacques Rousseau Médiathèque Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

During this workshop, each child can create their own little paper planet and customize it as they wish.

