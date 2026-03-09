Atelier Construis ta planète Graines de Mômes Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux
Atelier Construis ta planète Graines de Mômes Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux jeudi 7 mai 2026.
Atelier Construis ta planète Graines de Mômes
Place Jean-Jacques Rousseau Médiathèque Soëlys Soyaux Charente
Début : 2026-05-07 14:00:00
fin : 2026-05-07
2026-05-07
Lors de cet atelier chaque enfant pourra créer sa petite planète en papier et la customiser à sa guise.
Place Jean-Jacques Rousseau Médiathèque Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
During this workshop, each child can create their own little paper planet and customize it as they wish.
