Atelier Construis ton château fort Rue du Château Montluçon
Atelier Construis ton château fort Rue du Château Montluçon vendredi 10 avril 2026.
Atelier Construis ton château fort
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-04-18
En Avril, le Château des Ducs de Bourbon fête les vacances et célèbre Pâques au travers de nombreux ateliers créatifs et visites amusantes !
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
In April, the Château des Ducs de Bourbon celebrates the vacations and Easter with a host of creative workshops and fun tours!
L’événement Atelier Construis ton château fort Montluçon a été mis à jour le 2026-03-12 par Montluçon Tourisme