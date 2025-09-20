Atelier « Construisons ensemble » Musée du Donjon Niort

Atelier « Construisons ensemble » Musée du Donjon Niort samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Construisons ensemble » 20 et 21 septembre Musée du Donjon Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ateliers et jeux en continu, pour petits et grands, autour de la construction du Moyen Âge à aujourd’hui :

Testez votre coordination avec la tour de Fröbel, votre logique avec les Kapla Architect, ou encore votre sens de l’équilibre en créant une voûte.

Musée du Donjon Rue du Guesclin, 79000 Niort, France Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549281428 https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-du-donjon/index.html L’existence d’un castrum est attestée depuis le milieu du Xe siècle. La construction du donjon par Henri II Plantagenêt ou son fils Richard remonte à la fin du XIIe siècle. Il avait pour but essentiel la protection du port comme en attestent la position des archères dirigées vers la ville et ses fenêtres ouvertes à l’opposé. Le donjon est utilisé comme prison, au XVIIIe siècle, puis abrite les archives départementales au XIXe siècle, pour finalement devenir musée du costume poitevin en 1896. Le donjon se trouve au centre de la grande enceinte à laquelle il était relié par deux courtines délimitant une zone carrée, flanquée de tours aux angles et d’un châtelet.

Ateliers et jeux en continu, pour petits et grands, autour de la construction du Moyen Âge à aujourd’hui :

© CAN