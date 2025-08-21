Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique Uzerche
Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique Uzerche jeudi 21 août 2025.
Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique
10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21
Date(s) :
2025-08-21 2025-08-26
Atelier pour les 6 8 ans. Un moment unique entre légende et création d’un souvenir.
Nancyette racontera un conte amérindien, décoration d’un objet en céramique à emporter.
Sur réservation. .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
English : Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique
German : Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique
Italiano :
Espanol : Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique
L’événement Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique Uzerche a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze