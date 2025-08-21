Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique Uzerche

Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique Uzerche jeudi 21 août 2025.

Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21 2025-08-26

Atelier pour les 6 8 ans. Un moment unique entre légende et création d’un souvenir.

Nancyette racontera un conte amérindien, décoration d’un objet en céramique à emporter.

Sur réservation. .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

English : Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique

German : Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique

Italiano :

Espanol : Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique

L’événement Atelier conte améridien et peinture d’un lapin céramique Uzerche a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze