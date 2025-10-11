Atelier Conte, écriture et collage Les ateliers du Point bleu Paris

Atelier Conte, écriture et collage Les ateliers du Point bleu Paris samedi 11 octobre 2025.

Écoutez une histoire, cueillir des mots et des images puis se laisser porter par son imaginaire.

Les ateliers conte, écriture et collage sont des ateliers ne requérant aucune connaissance technique ni en écriture ni en collage.

Cet atelier mêle la création artistique et l’écriture avec le collage de mots, collage d’images ou de matières, dans une ambiance ludique. Tirer le fil des mots ou de laine, dénouer, découper, déchirer, coller, décoller, recoller et s’amuser !

Jeux de mots, jeux d’écriture, défis.

Caroline Gaume et les ateliers du Point bleu vous propose un atelier de 2h30 de conte, écriture et collage

matériel compris

Inscription en ligne sur le site de Helloasso

Nombre de places limité à 6 personnes et minimum de 3 participants.

Un atelier pendant lequel on écoute un conte/une histoire, puis on écrit son propre conte et on réalise un collage inspiré par ce conte.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 13h00

payant

Tarif 45 € matériel compris.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Les ateliers du Point bleu 4 rue Albert Marquet 75020 Bâtiment BParis

