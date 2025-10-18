Atelier « Conte & Goûter » Gizeux

Atelier « Conte & Goûter » Gizeux samedi 18 octobre 2025.

Atelier « Conte & Goûter »

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Conte et goûter au château de Gizeux consiste en une animation au cours de laquelle les enfans découvrent l’album Marion et la vie qui bat de l’auteure jeunesse québéquoise Roxane Turcotte.

Les jeunes participants apprennent que les histoires prennent parfois racine à partir d’un fait réel puisque Marion et la vie qui bat est né d’un souvenir de famille relaté par Stéphanie de Laffon à l’auteure.

L’activité se termine par un goûter pour les enfants. 4.5 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English : Workshop « tale and snack »

The « Conte et goûter au château de Gizeux » (storytelling and snack at Gizeux castle) is an event during which children discover the album « Marion et la vie qui bat » (Marion and the beating life) by Quebec children?s author Roxane Turcotte.

German :

Das Märchen und der Imbiss im Schloss Gizeux besteht aus einer Veranstaltung, bei der die Kinder das Album « Marion et la vie qui bat » der Jugendbuchautorin Roxane Turcotte aus Québec kennenlernen.

Italiano :

L’evento Racconto e merenda al Castello di Gizeux è un’occasione per i bambini di scoprire l’album Marion et la vie qui bat dell’autrice per bambini del Quebec Roxane Turcotte.

Espanol :

El cuentacuentos y la merienda en el castillo de Gizeux es una oportunidad para que los niños descubran el álbum Marion et la vie qui bat, de la autora quebequesa de literatura infantil Roxane Turcotte.

