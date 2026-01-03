Atelier Conte & Goûter Gizeux

Atelier Conte & Goûter

Le Conte et goûter au château de Gizeux consiste en une animation au cours de laquelle les enfans découvrent l’album Marion et la vie qui bat de l’auteure jeunesse québéquoise Roxane Turcotte.

Les jeunes participants apprennent que les histoires prennent parfois racine à partir d’un fait réel puisque Marion et la vie qui bat est né d’un souvenir de famille relaté par Stéphanie de Laffon à l’auteure.

L’activité se termine par un goûter pour les enfants. 4.5 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English : Workshop tale and snack

The Conte et goûter au château de Gizeux (storytelling and snack at Gizeux castle) is an event during which children discover the album Marion et la vie qui bat (Marion and the beating life) by Quebec children?s author Roxane Turcotte.

