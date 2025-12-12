Atelier conté Kamishibaï | Casse-noisette Théâtre du Roi de Coeur Bergerac
Atelier conté Kamishibaï | Casse-noisette Théâtre du Roi de Coeur Bergerac samedi 13 décembre 2025.
Atelier conté Kamishibaï | Casse-noisette
Théâtre du Roi de Coeur 6-4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Kamishibaï signifie en japonais Théâtre de papier . C’est un petit théâtre en bois dans lequel nous faisons défiler des images pour raconter des histoires.
Au programme dessiner en famille les différentes scènes du conte de Casse-Noisette, pour le redécouvrir au travers de nos dessins et de la voix de la conteuse.
Voici le programme de cette belle journée
14h atelier pour les enfants de 3 à 18 ans
15h30 goûter
16h restitution contée
La restitution est ouverte à tous, pas besoin d’avoir participé à l’atelier pour y assister ! .
Théâtre du Roi de Coeur 6-4 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine theatreduroidecoeur@mailo.com
English :
L’événement Atelier conté Kamishibaï | Casse-noisette Bergerac a été mis à jour le 2025-12-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides