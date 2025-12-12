Atelier conté Kamishibaï | Casse-noisette Théâtre du Roi de Coeur Bergerac

Atelier conté Kamishibaï | Casse-noisette

Kamishibaï signifie en japonais Théâtre de papier . C’est un petit théâtre en bois dans lequel nous faisons défiler des images pour raconter des histoires.

Au programme dessiner en famille les différentes scènes du conte de Casse-Noisette, pour le redécouvrir au travers de nos dessins et de la voix de la conteuse.

Voici le programme de cette belle journée

14h atelier pour les enfants de 3 à 18 ans

15h30 goûter

16h restitution contée

La restitution est ouverte à tous, pas besoin d’avoir participé à l’atelier pour y assister ! .

Théâtre du Roi de Coeur 6-4 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

