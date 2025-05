Atelier-Conte « Les créatures farfelues du roi René » au château de Baugé – Château Baugé-en-Anjou, 6 juillet 2025 14:30, Baugé-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Début : 2025-07-06 14:30:00

fin : 2025-07-06 16:00:00

2025-07-06

Entrez dans le palais du Roi René et plongez dans l’univers des créatures farfelues du Roi René à travers un conte enchanteur. Grâce à un kamishibaï, ces animaux prennent vie, mêlant art visuel et narration. Vous aurez ensuite l’occasion de créer votre propre kamishibaï et d’inventer votre histoire !

à partir de 5 ans .

Château Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

