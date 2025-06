ATELIER CONTE – Saint-Jean-de-Fos 4 juillet 2025 07:00

L’association Barbotine vous invite à sa 3ᵉ édition de « Le Diable se Cache dans les Détails » à Saint-Jean-de-Fos !

Des ateliers artistiques 100 % gratuits pour créer, recycler, s’amuser… et montrer que les déchets peuvent devenir des ressources !

Un atelier CONTE avec une VRAIE conteuse, Virginie de la compagnie Zoreilles au vent. A partir d’un conte occitan, vous élaborerez avec elle une déamb

Un atelier CONTE avec une VRAIE conteuse, Virginie de la compagnie Zoreilles au vent. A partir d’un conte occitan, vous élaborerez avec elle une déambulation contée dans les rues de Saint Jean. Laissez-vous tenter, c’est ouvert à tous-tes et surtout à celles et ceux qui (pensent) qu’iels n’y connaissent rien !

Réservation obligatoire, gratuit .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 00 57 familles.rurales.sjdf@gmail.com

English :

The Barbotine association invites you to its 3? edition of « Le Diable se Cache dans les Détails » in Saint-Jean-de-Fos!

100% free artistic workshops to create, recycle, have fun… and show that waste can become a resource!

A storytelling workshop with a REAL storyteller, Virginie from the Zoreilles au vent company. Using an Occitan tale as a starting point, you’ll work with her to create a wander through the world of waste

German :

Der Verein Barbotine lädt Sie zu seiner dritten Ausgabe von « Le Diable se Cache dans les Détails » in Saint-Jean-de-Fos ein!

In den 100 % kostenlosen künstlerischen Workshops können Sie kreativ sein, recyceln, Spaß haben… und zeigen, dass Abfall zu einer Ressource werden kann!

Ein Workshop CONTE mit einer ECHTEN Erzählerin, Virginie von der Kompanie Zoreilles au vent. Ausgehend von einem okzitanischen Märchen erarbeiten Sie mit ihr einen Spaziergang durch die Stadt

Italiano :

L’associazione Barbotine vi invita alla terza edizione di « Le Diable se Cache dans les Détails » a Saint-Jean-de-Fos!

Laboratori artistici 100% gratuiti per creare, riciclare, divertirsi… e dimostrare che i rifiuti possono diventare una risorsa!

Un laboratorio di narrazione con una VERA narratrice, Virginie della compagnia Zoreilles au vent. Partendo da un racconto occitano, lavorerete con lei per creare un viaggio nel mondo dei rifiuti

Espanol :

¡La asociación Barbotine te invita a su 3ª edición de « Le Diable se Cache dans les Détails » en Saint-Jean-de-Fos!

Talleres artísticos 100% gratuitos para crear, reciclar, divertirse… ¡y demostrar que los residuos pueden convertirse en recursos!

Un taller de cuentacuentos con una auténtica cuentacuentos, Virginie de la compañía Zoreilles au vent. A partir de un cuento occitano, crearás con ella un paseo por el mundo de los residuos

