ATELIER CONTE SENSORIEL ENFANT/PARENTS Castries

Plongez avec Christelle dans l’univers du conte sensoriel au cœur du magnifique jardin de l’Oasis Fontmarie. Entrez dans un espace où les mots se murmurent, se touchent, se respirent…

Là où le conte se vit à travers la voix, les objets, les instruments et les parfums. Petits et grands sont invités à éveiller leurs sens, à écouter avec le cœur, à sentir du bout des doigts. Et peut-être, au fil du voyage, atteindrons-nous les rives salées d’un lieu secret… Bienvenue dans un monde où les histoires chantent, et où chaque sensation devient un pas vers l’imaginaire.

Accessible en duo parent / enfant (enfant de 2 à 6 ans). Renseignements 0652926084

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Immerse yourself with Christelle in the world of sensory storytelling in the heart of the magnificent Oasis Fontmarie garden. Enter a space where words are whispered, touched and breathed?

German :

Tauchen Sie mit Christelle in die Welt der Sinneserzählungen ein, im Herzen des wunderschönen Gartens der Oase Fontmarie. Betreten Sie einen Raum, in dem Worte geflüstert, berührt und geatmet werden können..

Italiano :

Immergetevi nel mondo della narrazione sensoriale con Christelle nel cuore del magnifico giardino dell’Oasis Fontmarie. Entrate in uno spazio dove le parole vengono sussurrate, toccate e respirate?

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la narración sensorial con Christelle en el corazón del magnífico jardín del Oasis Fontmarie. Entre en un espacio donde las palabras se susurran, se tocan y se respiran..

