Atelier conté : Zistwar Corail – contes de La Mer Four à chaux Meralikan Saint-Leu vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T07:30:00 – 2025-09-19T10:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Conte et atelier interactif de création de conte:

Des zistwar à écouter, d’autres à créer ensemble.

Une activité ludique et collaborative où les participants imaginent et construisent ensemble une histoire originale. Laissez vous emporter par notre conteur dans l’univers magique des histoires de la Mer

Four à chaux Meralikan 343 N1A, 97436 Saint-leu Saint-Leu La Réunion La Réunion

Journées européennes du patrimoine 2025

Kosa