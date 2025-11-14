Atelier contemporain : Elisa Biserna Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Atelier contemporain : Elisa Biserna Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 14 novembre 2025.
Rencontre avec Elisa Biserna, historienne de l’art et docteure en études audiovisuelles (chercheuse aux laboratoires PRISM et TEAMeD)
Rendez-vous mensuel, l’atelier contemporain est proposé par Corinne Schneider
Le vendredi 14 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
