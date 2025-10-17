Atelier contemporain : Luciano Berio Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Atelier contemporain : Luciano Berio Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 17 octobre 2025.

Salle Gabriel Fauré

Concert-conférence autour de la Sequenza II pour harpe et de la Sequenza VII pour hautbois de Luciano Berio

Aurélie Bouchard, harpe

Luca Mariani, hautbois

Rendez-vous mensuel, l’atelier contemporain est proposé par Corinne Schneider

Le vendredi 17 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T14:00:00+02:00_2025-10-17T17:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis