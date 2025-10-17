Atelier contemporain : Luciano Berio Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Atelier contemporain : Luciano Berio Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 17 octobre 2025.
Salle Gabriel Fauré
Concert-conférence autour de la Sequenza II pour harpe et de la Sequenza VII pour hautbois de Luciano Berio
Aurélie Bouchard, harpe
Luca Mariani, hautbois
Rendez-vous mensuel, l’atelier contemporain est proposé par Corinne Schneider
de 14h00 à 17h00
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
